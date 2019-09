Zenit perde antes de receber Benfica para a Liga dos Campeões

Adeptos do Zenit © Anton Vaganov/Reuters

O Zenit saiu este sábado derrotado na deslocação ao terreno do Lokomotiv Moscovo, por 1-0, e perdeu a liderança isolada do campeonato russo na 11.ª jornada, antes de receber o Benfica na Liga dos Campeões de futebol.

O polaco Grzegorz Krychowiak adiantou a formação moscovita no marcador, aos 48 minutos, numa partida em que o internacional português João Mário atuou os 90 minutos no Lokomotiv e o ponta de lança Éder não saiu do banco.

Após o resultado deste sábado, o Lokomotiv igualou o Zenit com 23 pontos no topo, tal como o Rostov, que recebeu e venceu o Dínamo Moscovo, mas podem todos ser ultrapassados pelo CSKA Moscovo, que visita o Ural no domingo.

Na quarta-feira, o Zenit recebe o Benfica em jogo da segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões. Na primeira jornada, as 'águias' foram derrotadas em casa pelos alemães do RB Leipzig, enquanto os russos arrancaram um empate na visita aos franceses do Lyon.