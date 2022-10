Zicky Té renova com futsal do Sporting até 2027

Zicky Té © Sporting CP Modalidades/Twitter

O pivô internacional português Zicky Té, bicampeão nacional de futsal pelo Sporting, prolongou até 2027 o contrato com a equipa 'leonina', anunciou esta segunda-feira o clube lisboeta no sítio oficial na Internet.

Zicky Té, de 21 anos, que representa o Sporting desde a época 2013/14, no escalão de infantis, manifestou-se "extremamente feliz e honrado por renovar" com o clube de Alvalade, no qual, além dos títulos nacionais conquistados em 2020/21 e 2021/22, se sagrou também campeão europeu, em 2021.

"Desde cedo, quando cheguei aos infantis do Sporting, que ambicionava vestir esta camisola por muitos anos, até tinha dito na brincadeira que podiam preparar o [contrato] vitalício. É uma honra enorme vir da formação, atravessar vários escalões, até chegar à equipa principal e poder estender este contrato", afirmou.

O pivô conquistou também duas edições da Taça de Portugal (2019/20 e 2021/22), da Supertaça portuguesa (2021 e 2022) e da Taça da Liga (2020/21 e 2021/22), mas não hesitou em definir o prolongamento do contrato como o melhor momento que viveu em Alvalade.

"Sempre me disseram que é bom defender a nossa família e é assim que eu entro em campo, para defender as cores da minha família. O Sporting é uma segunda casa para mim, é o meu clube do coração, por isso é defendê-lo até ao fim", assinalou.

O jogador pretende ser "uma referência para os jovens que têm os mesmos sonhos", considerando que o facto de ser um dos rostos mais visíveis do sucesso da formação do clube representa "uma motivação extra", mas também uma responsabilidade acrescida.

Zicky Té conta também com 34 internacionalizações e 15 golos por Portugal, ao serviço do qual já conquistou os principais títulos de seleções: Campeonato do Mundo, em 2021, Europeu, no qual foi eleito o melhor jogador, e Finalíssima Intercontinental, ambos já este ano.