Zivkovic rescinde com o Benfica

Zivkovic deixa o Benfica após quatro temporadas, sendo que chegou com Rui Vitória

Andrija Zivkovic ainda começou a pré-temporada integrado no grupo de jogadores às ordens de Jorge Jesus mas o Benfica anunciou esta quarta-feira a rescisão de contrato com o atleta. O internacional sérvio foi pouco utilizado nas últimas temporadas.

"O Sport Lisboa e Benfica chegou a acordo com o jogador Andrija Zivkovic com vista à rescisão do seu contrato", pode ler-se numa curta nota publicada no sítio oficial das 'águias' na Internet.

Num vídeo publicado no Twitter, o Benfica despede-se agradecendo ao jogador.

Na temporada 2019/20, Zivkovic fez apenas quatro partidas. Em quatro temporadas de águia ao peito, o extremo cumpriu 88 jogos, marcando quatro golos.