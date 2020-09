Zlatan e Leão em Portugal. AC Milan vence e vai defrontar o Rio Ave no play-off

© Matteo Bazzi/EPA

O AC Milan venceu esta quinta-feira por 3-2 na receção ao Bodo/Glimt, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, e apurou-se para os 'play-offs' da competição, nos quais vai defrontar o Rio Ave, em Vila do Conde.

Em Milão, os noruegueses colocaram-se em vantagem por intermédio de Kasper Junker, aos 15 minutos, mas Hakan Çalhanoglu, aos 16 e 50, e o jovem Lorenzo Colombo (18 anos), aos 32, deram a volta ao marcador, antes de Jens Hauge reduzir para os visitantes, aos 55.

Nos 'play-offs', a derradeira fase de acesso à fase de grupos, o AC Milan vai visitar o Rio Ave, em 1 de outubro. Os vila-condenses venceram hoje os turcos do Besiktas no desempate por grandes penalidades (4-2), após o 1-1 no tempo regulamentar.