Zlatan Ibrahimovic anuncia o final da carreira de futebolista

O sueco Zlatan Ibrahimovic anunciou, este domingo, o fim da carreira de futebolista aos 41 anos, no mesmo dia em que foi homenageado pelo AC Milan.

Foi perante um estádio cheio e que lhe disse esta noite "Godbye" - um jogo de palavras entre goodbye (adeus, em inglês) e god (deus) - que o avançado revelou que "chegou a hora de dizer adeus ao futebol".

Depois de o AC Milan bater o Verona por 3-1, em jogo da última jornada, sem Ibrahimovic e com um bis do português Rafael Leão, o sueco aproveitou o momento para consumar a sua despedida.

"É o momento de dizer adeus ao futebol, não apenas a vocês. Existem tantas emoções neste momento. Força AC Milan e adeus", disse o jogador aos microfones, incapaz de conter as lágrimas, numa emoção vivida também por adeptos e outros jogadores.

Foram muitas as lágrimas na despedida do carismático internacional sueco, rodeado dos companheiros da sua última equipa, vestidos com a inscrição do nome Ibrahimovic no dorsal.

Esta época, o avançado praticamente não jogou, não cumprindo mais de quatro jogos, um como titular e três como suplente, devido a lesões e depois de ter sido operado ao joelho esquerdo em maio do último ano.

Apesar dos poucos minutos, Ibrahimovic, que marcou na derrota em casa da Udinese (3-1), tornou-se o jogador mais velho a marcar na Série A.

A representar os rossoneri desde janeiro de 2020 - depois de uma primeira passagem pelo clube entre 2010 e 2012 -, o sueco fez mais de 160 jogos pelos italianos e marcou 93 golos, conquistando a Serie A em 2021/22.

Formado nos suecos do Malmö, estreou-se no futebol sénior em 1999 e, em 2001, rumou aos neerlandeses do Ajax.

A partir daí, construiu uma carreira que passou por Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Manchester United e LA Galaxy.

Em 24 anos como futebolista sénior, conquistou cinco ligas italianas e duas supertaças de Itália, duas ligas neerlandesas, uma taça e uma supertaça dos Países Baixos, uma liga espanhola e duas supertaças de Espanha, quatro ligas francesas, três taças da liga francesa, três supertaças e duas taças de França, uma taça da liga inglesa e um Community Shield.

A estes, junta uma Supertaça europeia, um campeonato do mundo de clubes e uma Liga Europa.

A nível internacional, representou a Suécia em quatro Europeus (2004, 2008, 2012 e 2016) e em dois Mundiais (2002 e 2006).