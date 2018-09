Esquerda acredita que Governo pode "abrir portas" a aumentos salariais para todos

Em cima da mesa estão três propostas, explica Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, sem querer entrar em detalhes "porque o assunto ainda está em negociação". Mas nenhuma das propostas implica aumentos faseados, garante o líder parlamentar bloquista, quando questionado sobre essa possibilidade.

João Oliveira do PCP, depois de receber a CGTP, foi mais longe, registou a "evolução positiva" na posição do Governo sobre aumentos salariais na administração pública e até percebeu "uma solução de aumento geral dos salários para todos os trabalhadores da administração pública a que o Governo está também aberto", embora com negociação entre os parceiros sociais.

"Aquilo que nos foi transmitido é que está tudo em aberto para que esse aumento possa ser concretizado, incluindo a possibilidade de aumento geral para todos os trabalhadores da função pública", disse João Oliveira sublinhando que a "recusa que o Governo tinha assumido até hoje, deixou de existir".

No mesmo tom, Pedro Filipe Soares do Bloco diz que "foi possível abrir uma porta que estava fechada", para aumentos salariais na administração pública.

"Há três propostas diferentes, com critérios diferentes, com valor similar, mas estão ainda aquém do que pretendíamos desde o início", afirmou o líder parlamentar do BE, salientando que as negociações irão continuar "nas próximas semanas" com os Ministérios das Finanças e do Trabalho.

Para o BE, os aumentos salariais terão de responder "à perda real" que os funcionários públicos tiveram na última década em que os salários estiveram congelados devido à inflação.