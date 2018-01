Sky está a recrutar 40 pessoas para centro de Lisboa

Nesta altura, a partir de território nacional, a Sky já emprega 140 pessoas e desenvolve vários projetos dentro do grupo, desde um videoclube online, à gestão de clientes, pagamentos, proteção de dados, mas agora e em particular, procura programadores, devellopers e automation testers.

Em entrevista à TSF, Pedro Geada, porta-voz da administração da Sky em Portugal, diz que neste momento o plano é recrutar 40 pessoas até junho.

O processo de expansão surge na sequência da aquisição de uma empresa portuguesa pequena e que resultou na abertura, em janeiro de 2016, do Centro Tecnológico de Excelência, nas Torres de Lisboa, que é uma espécie de "cérebro" da Sky em Portugal, responsável por grande parte dos projetos da Sky Internacional.

A equipa em Lisboa é atualmente responsável pelo desenvolvimento e suporte a um conjunto de projetos tecnológicos para vários mercados da Sky, como é o caso do serviço transacional de filmes (Sky Store), vários serviços de online streaming (por exemplo, a Sky Go) e outros projetos de suporte tecnológico às unidades de negócio da Sky.

A empresa afirma que criou este Centro Tecnológico há três anos em território nacional por ter descoberto que havia muito talento ao nível das tecnologias em Portugal.

Após um investimento no mercado, a equipa de Lisboa quer acomodar nas novas instalações o futuro crescimento do Centro Tecnológico, numa altura, em que esta cadeia multimédia já está em sete países da Europa, desde a Alemanha, à sede no Reino Unido, passando pela Irlanda, Itália, Suíça e Espanha.

A Sky regista uma faturação média a nível global superior a mil milhões de euros.