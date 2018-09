25 milhões para apoiar o Turismo no interior do país

O "Fundo Imobiliário para o Interior" é um novo programa que vai permitir o investimento no património imobiliário de empresas de turismo nas regiões de baixa densidade.

Este Fundo vai permitir que as empresas possam crescer financiando-se com base no património que têm.

Como sublinha o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, "muitas vezes as empresas têm um património interessante que precisam de renovar mas não têm financiamento para a renovação e este fundo imobiliário para os territórios de baixa densidade vai permitir ajudar as empresas nesse processo".

As empresas têm que entrar com uma parte do financiamento, mas o Estado tem um cheque disponível.

José Milheiro falou com o ministro Manuel Caldeira Cabral

"Este fundo vai avançar com 25 milhões de Euros e os montantes aos quais as empresas podem concorrer depende do valor do património que as empresas disponham", revela Manuel Caldeira Cabral.

Por outro lado, esta iniciativa já foi colocada na agenda do Governo.

De acordo com o ministro, "o que queremos é que esteja pronto até ao final deste ano. Estamos a lançar agora e esperamos que no final deste ano ou no início do próximo possam avançar", conclui.

Manuel Caldeira Cabral diz que "nunca houve tanto financiamento para o turismo como neste Governo". Um investimento que, de acordo com o Executivo, tem tido resultados positivos nas receitas do setor.

Entrevista sobre Turismo ao ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral

"Estamos a ter um crescimento de 13% nas receitas do turismo e estamos a conseguir compensar a quebra de procura do mercado britânico com outros mercados, e ao longo de todo o ano", em vez de ser um turismo sazonal, explica o ministro da Economia.