670 mil portugueses recebem salário mínimo

No espaço de um ano, o número de pessoas que recebe o salário mínimo nacional (SMN) passou de 22,8% do total, em janeiro de 2017, para 20,4%, em dezembro, de acordo com o documento distribuído esta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho aos parceiros sociais.

No entanto, se a comparação for feita com o mês homólogo - dezembro de 2016 - verifica-se um aumento de 0,9 pontos percentuais, mais 55 mil trabalhadores. O aumento do valor do SMN em janeiro de 2017, de 530 euros para 557 euros, levou automaticamente esta remuneração a mais pessoas, prejudicando a comparação direta entre os dois meses.

O documento mostra ainda que, ao longo do ano, foram iniciados 1,1 milhões de contratos de trabalho, mais 12% do que em 2016. Um em cada três desses novos contratos foram remunerados com salário mínimo.

Em janeiro deste ano, o SMN voltou a aumentar, desta feita para 580 euros.