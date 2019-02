O presidente da TAP, Antonoaldo Neves, revelou à TSF que quer fazer crescer nos próximos anos a presença da companhia aérea no aeroporto do Porto através de um mini-hub.

Antonoaldo Neves quer aproveitar o facto de o aeroporto Francisco Sá Carneiro não estar estrangulado. Por isso, "a TAP quer crescer no Porto. Estamos num patamar muito maior do que estávamos antes".

A TAP tem o segundo lugar, com 18%, do tráfego no aeroporto Francisco Sá Carneiro, mas para o presidente da TAP "a questão não é ser o primeiro é ser o melhor e ter a melhor forma de satisfazer os nosso clientes que querem vir para o Porto e sair do Porto".

Deste modo a oferta de voos no Porto é ampliada. "Este ano (2019) é um ano interessante porque nós vamos ter um voo quase diário do Porto para Nova Iorque nos nossos aviões novos (A321) e estamos muito animados".

Ouça a peça do jornalista José Milheiro sobre a TAP

Daí que este processo de crescimento leve Antonoaldo Neves a falar da presença da TAP nos próximos anos na região do Porto. "Nós estamos agora no momento de construir a rede para a Europa e construindo uma rede para a Europa eu posso um dia pensar em ter uma operação em forma de um mini-hub aqui no Porto que é um processo que leva 5 a 7 anos para ser construído".

A receita para que isto seja possível é construir uma operação em cascata onde os passageiros de um voo possam transbordar para outros destinos.

"É preciso construir o médio curso no alcance a um número de cidades relevantes, reforçar a ponte aérea e ao mesmo tempo começar a colocar mais voos de longo curso", diz Antonoaldo Neves.

Olá, Brasil

Nesta conversa, Antonoaldo Neves, revelou à TSF que apesar da aposta nos Estados Unidos para este ano a TAP vai continuar a apostar nos voos para o Brasil.

"Nós temos um mercado muito importante e histórico para a TAP no Brasil. Nós sabemos atender muito bem o brasileiro e não vamos abrir mão da nossa posição, vamos continuar a investir no Brasil. Colocámos dois A330 NEO que têm sido um sucesso e espero em breve ter mais noticias novas sobre o Brasil. Estamos ainda nos processos de aprovação por isso não posso divulgar mais mas vão existir surpresas que a gente deseja para o Brasil este ano", revela o presidente da TAP.

Mas este ano o crescimento com maior expressão percentual é nos Estados Unidos "passamos a ter 50 frequências semanais nos EUA, com entrada da operação de Chicago, Washington e São Francisco e eu fico muito feliz de ver que a quantidade de bilhetes que nós temos vendido para São Francisco na Alemanha é excecional. Nós, TAP AIR PORTUGAL, estamos a conseguir ser uma marca que imprime aos norte americanos confiança para os levar não apenas a Portugal mas a outros destinos do mundo", sublinha.

Antonoaldo Neves fez estas declarações a bordo de um avião que faz a ponte aérea Lisboa - Porto - Lisboa. Aviões que circulam de hora a hora entre as duas cidades.

Ponte aérea

A bordo de um novo AirBus A320 o presidente da TAP, confessa que costuma "voar todas as semanas para acompanhar os voos e o trabalho e aproveito para conversar com os clientes". Antonoaldo Neves pegou no intercomunicador de bordo a avisar os passageiros que ia recolher "sugestões e reclamações".

Para os passageiros que saem do Porto uma das reclamações mais presentes é a falta de um corredor dedicado para o controlo de segurança, tal como existe em Lisboa. Antonoaldo Neves pegou no telemóvel e tomou nota das reclamações e agora promete falar com o aeroporto Francisco Sá Carneiro.

"Eu ouvi algumas sugestões que vou passar ao aeroporto [do Porto] como ter um embarque rápido e exclusivo dedicado para a ponte aérea como nós temos em Lisboa. Acho que vai ser bom para a ANA porque estimula o aeroporto", adianta.

A ponte aérea Lisboa - Porto anda, nas últimas semanas, com níveis de pontualidade de 100% e passou a ser feita por aviões a jato.

"A partir de março vai ficar melhor ainda. Vamos ter E-Jets da Embraer com assentos dois a dois e por isso vamos romper a barreira dos 700 mil clientes na ponte aérea e não só ligar o Porto e Lisboa mas com o aumento da oferta que nós temos no Porto a ponte área é muito importante para trazer para Lisboa os clientes que vêm de avião para o Porto", defende Antonoaldo Neves.

Com os aviões a jato a capacidade aumenta cerca de 50%. E a ponte aérea é já hoje "a maior rota da TAP com 700 mil clientes transportados por ano e apenas 30% dos bilhetes é vendido em Portugal, a gente quer que isso aumente para 40 a 45% e queremos que passe a ser o maior meio de transporte entre o Porto e Lisboa".

Esta terça-feira o embarque foi à hora certa e a chegada na hora prevista apesar o avião ter estado 15 minutos à espera para levantar voo em Lisboa.

"O nosso grande desafio aqui é ter saídas rápidas para que os aviões que estão a sair possam descolar e os outros possam entrar. A gente está bastante ansioso para que as obras comecem [em Lisboa], como foi anunciado; para que em vez de 15 minutos de táxi eu tenha 10 minutos de táxi e faça uma boa diferença", argumenta Antonoaldo Neves.

Questionado sobre a possibilidade das obras em Lisboa condicionarem ainda mais os tempos de descolagem, o presidente da TAP adianta que ainda não conhece o plano das obras mas "é natural que tenha algum tipo de condicionamento". Por isso é que "a maioria das obras é feita no período de baixa estação. Mas eu não conheço ainda os planos e não sei avaliar a magnitude do condicionamento que vai ser previsto para as obras", confessa.