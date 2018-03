Está ou não a economia a crescer de forma sustentada? O que falta fazer? Nesta entrevista, o ex-ministro da Economia deixa recados ao governo de António Costa e promete uma oposição forte através do partido que representa, o CDS-PP, reunido em congresso durante este fim de semana.

Com a chegada de Rui Rio à liderança do PSD, a vida do CDS fica mais difícil?

Só o futuro dirá e não vou desvalorizar o Dr. Rui Rio, recém-chegado à liderança do PSD. Aliás, equivocaram-se aqueles que no passado o desvalorizaram, quando não previam que ele pudesse ganhar três eleições no Porto. Para construir uma alternativa política é muito importante que o CDS esteja em grande forma e eu acho que temos feito um trabalho muito meritório nos últimos três anos, mas também é importante ter um PSD forte, porque senão é impossível o objetivo de PSD e CDS terem 116 deputados. Portanto, a desgraça do PSD, enquanto militante do CDS, a mim não me alegra nada, porque precisamos de dois partidos de oposição, com características completamente diferentes e cada um com o seu papel, para termos alguma possibilidade de derrotar a esquerda e o Dr. António Costa nas próximas eleições legislativas.

