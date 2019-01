"De há 6 meses para cá estamos a ver uma onda de greves e isso significa que a 'Geringonça' acabou. Do ponto de vista político acabou", defende Luís Campos e Cunha, em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo.

O economista vê, aliás, poucas possibilidades de repetição do modelo encontrado para estes quatro anos. "Penso que não é possível ressuscitá-la na próxima legislatura, o que leva a pensar que é importante que o PS tenha maioria absoluta", argumenta.

"Estamos a ver o maior partido da oposição numa situação bastante precária. Portanto, mais incerteza não, sob pena de [o PS] não conseguir...", afirma.

Campos e Cunha entende que a solução governativa deste período se deve a "uma grande capacidade de António Costa de negociar e da sua própria credibilidade", mas defende também que é "fruto das circunstâncias". O antigo ministro acredita que "não há outro momento igual a este".

Fazendo um balanço da legislatura até ao momento, o professor catedrático da Nova School of Business and Economics lamenta que o Governo não tenha mantido a redução do IRC acordada com o PSD na legislatura anterior; critica ainda a redução do IVA na restauração; e as alterações à carga horária na Função Pública, de 40 horas para 35 horas.

Ainda assim, o antigo ministro das Finanças aplaude a gestão das contas públicas e sublinha que, ao não alterar de forma significativa as leis do trabalho, o Governo permitiu que houvesse uma recuperação do emprego.