"A versão final do relatório foi recebida no Banco de Portugal e está a ser utilizada"

A vice governadora do Banco de Portugal garantiu, esta manhã, que o relatório da auditoria da EY aos créditos mal parados dos grandes devedores da Caixa Geral de Depósitos não está esquecido, e que serve para cumprir as competências de supervisão do regulador da banca.

Elisa Ferreira disse que a mensagem foi lida, foi interpretada e está a ser utilizada nas dimensões que interessam ao BdP: "A versão final do relatório foi recebida no Banco de Portugal já há bastante tempo, foi lida, interpretada e está a ser utilizada nas dimensões que interessam ao Banco de Portugal que são as dimensões de supervisão."

Para além disso, Elisa Ferreira sublinhou que "o Banco de Portugal, nas suas funções de supervisão, está a tomar em toda a conta as conclusões do relatório final que lhe foi entregue."