Acabaram as viagens à borla para membros do Governo

A TAP vai acabar com as viagens à borla para os membros do Governo e está a negociar novas regras para serem aplicadas em breve.

Ouça a reportagem de Guilhermina Sousa sobre as novas regras da TAP

De acordo com o Negócios , a intenção já foi comunicada ao executivo e haverá a possibilidade de se discutirem tarifas especiais ou pacotes de desconto para os diversos destinos da companhia aérea portuguesa.

Fonte oficial da companhia explicou ao Negócios que "a TAP está a trabalhar com o Governo no estabelecimento de novas regras sobre as condições a aplicar nas viagens de servidores públicos".

Para tal, as negociações estão a acontecer com o Ministério das Infraestruturas, dirigido por Pedro Marques, e procura-se a necessidade de definir um critério justo para ambos os lados.

Também a classe executiva a um preço muito mais baixo pode desaparecer.

A TAP justifica que a decisão se prende com o facto de a empresa ser privada e estar sujeita às condições do mercado. Apesar disso, não há um prazo para que as novas regras entrem em vigor.