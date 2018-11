Alterações ao Orçamento do Estado custam 100 milhões de euros

As alterações ao Orçamento do Estado 2019 decididas no debate na especialidade vão custar 100 milhões de euros aos cofres do Estado.

As contas são do ministério das Finanças. Em resposta enviada à TSF o gabinete de Mário Centeno explica que entre os principais impactos negativos estão a descida do IVA para a cultura que tem um custo de 24 milhões, e o chumbo da tributação autónoma dos veículos, que representa uma despesa de 39 milhões.

Entre as medidas com impacto positivo o ministério sublinha uma receita de 30 milhões de euros com a criação de um novo escalão no adicional ao IMI.

