ANA pede que passageiros cheguem mais cedo ao aeroporto de Lisboa durante o Natal e Ano Novo

A ANA - Aeroportos de Portugal apelou este sábado aos passageiros com partida de Lisboa para que, nos dias 23, 27, 28 e 29 de dezembro e 02 e 07 de janeiro cheguem duas a três horas antes do voo.

Em comunicado enviado às redações, a ANA faz um aviso aos passageiros, recordando que "a quadra natalícia é tradicionalmente um período de pico de tráfego nos aeroportos portugueses, nomeadamente no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa".

"Para evitar constrangimentos, a ANA Aeroportos de Portugal apela aos passageiros com voos a partir do aeroporto de Lisboa para que cheguem com a maior antecipação possível nos dias 23, 27, 28 e 29 de dezembro e 02 e 07 de janeiro, as datas com maior pressão de tráfego nos próximos dias", sugere.

Contactada pela agência Lusa, fonte da ANA detalhou que o pedido é que os passageiros cheguem ao aeroporto de Lisboa "com duas a três horas de antecedência".