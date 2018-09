Angola só reconhece 300 milhões de euros de dívidas às empresas portuguesas

O ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, disse, esta manhã, em Luanda, na abertura do Fórum Económico Portugal-Angola, que o montante das dívidas de entidades angolanas a empresas portuguesas ronda os 100 mil milhões de kwanzas, ou seja, pouco mais de 300 mil milhões de euros.

"São dívidas que não constam do nosso sistema integrado de gestão de dívida e precisam de verificação e reconhecimento", disse.

Nas vésperas da visita oficial de António Costa a Angola, fonte do Governo tinha revelado que o montante global dos pagamentos em atraso às empresas portuguesas se fixava "entre os 400 e os 500 milhões de euros".

António Costa elogiou o compromisso assumido por Angola

O ministro angolano das Finanças adiantou ainda que, quanto às dívidas que "não precisam de ser reconhecidas" e que "constam do sistema", devem situar-se nos 30 mil milhões de kwanzas - cerca de 90 milhões de euros à taxa de câmbio atual.

Perante dezenas de empresários portugueses, Archer Mangueira adiantou ainda que a "intenção" do Governo angolano, liderado por João Lourenço, é "fechar o processo de reconhecimento e certificação até novembro", sublinhando, no entanto, que a negociação sobre a regularização das dívidas será feita de forma individual com cada umas das empresas.