Aumento do crédito ao consumo. "A situação pode ser explosiva"

O crédito ao consumo atingiu o valor mais alto dos últimos 13 anos no final de 2017. Bagão Félix considera que esta tendência é preocupante e alerta para consequências explosivas.

"Não aprendemos nada com as crises", defende o comentador, "estamos a assistir mais uma vez à facilitação irracional do crédito, quer pelos bancos, como pelas famílias e pelas autoridades públicas".

Ouça A Opinião de Bagão Félix na TSF.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

No habitual comentário na TSF, Bagão Félix avisa que voltámos a viver um momento de "apologia do crédito fácil e do endividamento por coisas inúteis e fúteis".

Para o antigo ministro das Finanças, o aumento do crédito ao consumo é preocupante do ponto de vista da economia familiar.

"As famílias têm cerca de 100% do rendimento disponível hipotecado às dívidas que contraíram", lembra o economista, que critica o facilitismo em que as pessoas estão a cair.

Bagão Félix explica que, a juntar a este aumento do crédito ao consumo, a poupança das famílias está num nível muito baixo, o que agrava o cenário.

"A situação atual, quer do lado do crédito ao consumo, quer do lado da desconsideração total da poupança dos portugueses, pode ser explosiva", defende.

Todas as quartas-feiras, depois das 9h00, na TSF, Bagão Félix comenta os principais temas económicos.