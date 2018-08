Autarca de Monchique pede ao Governo rapidez na atribuição dos apoios

O presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, pede ao Governo celeridade na aprovação dos apoios aos agricultores afetados pelo incêndio que atingiu a zona, no início deste mês.

O Ministério da Agricultura lança, esta quarta-feira, um pacote de 5 milhões de euros para apoiar os agricultores afetados pelos incêndios no Algarve.

Em declarações à TSF, o ministro Capoulas Santos garantiu, no entanto, que "se porventura os prejuízos excederem o montante" disponibilizado, existem "condições para reforçar esta verba".

As candidaturas aos apoios podem ser apresentadas até ao final de setembro, e o Governo assegura que levará apenas cerca de um mês a tomar a decisão relativamente aos apoios concedidos.

Ouvido pela TSF, o autarca de Monchique alerta que "o mais importante é que essas candidaturas sejam analisadas conforme vão chegando e que não se espere pelo final de setembro, para rapidamente poder disponibilizar o dinheiro às pessoas".

Rui André lembra ainda que as pessoas atingidas são, na sua maioria, "pequenos agricultores, alguns deles com dificuldade no preenchimento deste tipo de documentos", pelo que a Câmara Municipal de Monchique já se disponibilizou para ajudar no envio das candidaturas. O autarca lembra no entanto, a relevância de voltar a abrir o " posto avançado do Ministério da Agricultura - que, há uns anos, encerrou em Monchique", de forma a apoiar técnica e burocraticamente os agricultores.

O presidente da Câmara de Monchique revela ainda apreensão quanto à questão das florestas. "Neste momento, ainda não houve qualquer indicação de um tipo de apoio para os produtores florestais. Vão passar-se alguns meses, as pessoas não vão limpar, e o que vai acontecer é que as árvores vão rebentar e, depois, ficamos com um cenário ainda mais preocupante", afirmou.

A TSF sabe, no entanto, que o Governo pretende lançar até ao final deste mês um outro pacote de apoio aos produtores florestais da região.

O incêndio que deflagrou em Monchique no dia 3 de agosto fez mais de 40 feridos e atingiu 74 casas. As chamas destruíram perto de 28 mil hectares. O incêndio, que alastrou também aos concelhos de Silves, Portimão e Odemira, só acabaria por ser dominado a 10 de agosto.