Autoeuropa produz Sharan um milhão

A Autoeuropa já produziu um milhão de Volkswagen Sharan, anunciou a marca alemã em comunicado.

A produção do modelo, que é exportado para 33 países, iniciou-se há 24 anos em Portugal. A primeira geração do Sharan foi lançada em 1995 e produziram-se 248.610 unidades. Em 2010 foi lançada a segunda geração do modelo, da qual foram produzidas até ao momento mais de 750 mil unidades.

O milionésimo Sharan será exportado para a Alemanha, adiantou a empresa.

Desde que iniciou a atividade, em 1995, a unidade da marca alemã em Palmela já produziu mais de 2,7 milhões de veículos. A Autoeuropa produz atualmente, além do Sharan, os modelos Volkswagen T Roc e Seat Alhambra. No ano passado, a Autoeuropa fabricou 223.200 automóveis.