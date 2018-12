Autoeuropa vai parar a produção 12 dias no espaço de um mês

No espaço de um mês, a Autoeuropa vai parar a produção durante doze dias.

Segundo a notícia avança pelo jornal digital ECO , e já confirmada pela TSF, a paragem é motivada pela falta de peças para os motores, o que não permite que a produção continue a funcionar com normalidade.



Este ano já se registaram várias paragens por falta de componentes para a montagem dos automóveis e uma fonte da empresa garantiu à TSF que não está em causa qualquer problema de transporte.



Por outro lado, esta paragem também não tem qualquer relação com a greve de estivadores no porto de Setúbal que tem dificultado o embarque dos automóveis fabricados em Palmela, nem com os protestos dos "coletes amarelos", em França.