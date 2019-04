Baixar os impostos não é prioridade para o Governo. Partidos esperavam outros caminhos

Faz sentido que o Governo não dê prioridade a uma redução da carga fiscal em prol da melhoria dos serviços públicos, redução da dívida e reforço do investimento, como assumiu o primeiro-ministro em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo?

Paulo Sá considera que apesar da carga fiscal ser elevada, o problema está no desequilíbrio. Esta manhã no Fórum TSF, conduzido por Manuel Acácio, ​​​​​​o deputado do PCP nota que o PS não seguiu sempre o melhor caminho nos anos de Governo.

O deputado do PCP lamenta a "resistência do PS em tributar de forma mais justa as grandes fortunas."

"Deram-se alguns passos, mas foram tímidos, muito tímidos", considera.

O bloquista Pedro Filipe Soares considera que o Governo está a omitir que "a utilização da carga fiscal para metas de défice sem repercussão positiva na vida das pessoas é uma escolha política."

Já o social-democrata António Leitão Amaro critica "a monstruosidade que o o mostro fiscal atingiu".

O deputado do PSD diz contar 34 impostos cujas taxas foram agravadas nos últimos anos. "Era possível fazer diferente", assegura.

Cecília Meireles, do CDS, defende mesmo que a baixa de impostos gradual "deve ser uma prioridade".

A centrista diz encontrar nas palavras de António Costa uma "enorme contradição".

"Quando a economia cresce isso resulta do esforço das pessoas e do trabalho das pessoas", diz. Não deve ser, por isso, ser "o Estado a ficar com a 'parte de leão' desse esforço".