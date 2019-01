Banco Central Europeu acusa banca portuguesa de se aproveitar do Estado

Um estudo do Banco Central Europeu (BCE), que analisou a atuação da banca portuguesa entre 2011 e 2012, chegou à conclusão de que esta não assumiu nos respetivos balanços todas as perdas que estava a sofrer com os empréstimos em incumprimento por parte das empresas.

Os resultados revelam que, além de não reconhecerem esses prejuízos, os bancos apostaram em devedores de risco e deram mais crédito às empresas com dificuldades, em vez de concentrarem os empréstimos nas empresas mais saudáveis.

O estudo, publicado esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias, explica as razões que estariam por trás desta estratégia adotada pelos bancos nacionais: seria uma forma de adiar o reconhecimento de perdas adicionais, para não prejudicar as contas.

O documento acusa os bancos portugueses de terem agido desta forma por saberem que, que desde que fizessem uma tentativa credível para cumprir os requisitos da autoridade bancária europeia, o Governo português entraria com o capital em falta.

O Jornal de Noticias lembra os dados mais recentes do Eurostat, sublinhando que as perdas não se limitaram a 2012. Entre 2010 a 2017, o Estado assumiu todas as perdas, elevando as ajudas aos bancos a um total de 17,5 mil milhões de euros.

A maior ajuda teve lugar em 2014, aquando da criação do Novo Banco, depois da resolução do Banco Espírito Santo (BES). Desde essa altura, o Novo Banco recebeu mais de 5 mil milhões de euros por parte do Estado.