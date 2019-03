Banco Montepio duplica lucros em 2018 e recusa pagar coima de Tomás Correia

O banco Montepio - antiga Caixa Económica Montepio Geral - apresentou 12,6 milhões de euros de lucros em 2018, praticamente duplicando os 6,4 milhões obtidos em 2017.

A instituição financeira detida pela Associação Mutualista Montepio sublinha, no entanto, que houve fatores excecionais que tiveram impacto negativo no resultado.

Sem a alienação do Banco Terra Moçambique (que teve um impacto negativo de 3,7 milhões de euros), a venda de uma carteira de créditos em incumprimento (-8,4 milhões), o custo com a cobertura de uma participação em reais (-4,1 milhões) e a provisão para a coima de 2,5 milhões do Banco de Portugal, o lucro teria atingido 30 milhões de euros.

Esta coima de 2,5 milhões de euros decidida pelo Banco de Portugal diz respeito a atos de gestão ocorridos entre 2009 e 2014, período durante o qual o atual presidente da mutualista liderava também a instituição financeira.

Para além do Banco Montepio, o regulador multou também o próprio Tomás Correia, mas o banco provisionou (colocou de parte) apenas o valor relativo à coima aplicada à instituição e não ao seu antigo presidente, o que significa que tanto a administração como os auditores acreditam que o Montepio não vai ter de pagar uma multa aplicada ao antigo presidente.

Ao longo de 2018, o Montepio reduziu o crédito mal-parado (Non-Performing Loans ou NPL) em 478 milhões de euros (diminuindo de 16,7% para 14,3% o rácio correspondente, que mede a massa de empréstimos dificilmente recuperáveis sobre o total dos créditos.

Depósito entra e sai num dia

Os resultados de 2018 mostram também por um fenómeno curioso, que o banco apelida de "normal" no sistema financeiro: um depósito de 400 milhões de euros que entrou e saiu da instituição num único dia útil: a 31 de dezembro de 2017, um cliente depositou 400 milhões de euros no banco. No dia seguinte, retirou o dinheiro.

O movimento, praticamente inócuo nos resultados, afeta no entanto a comparação entre os valores dos depósitos entre um ano e outro.