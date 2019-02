BCP quer negociar aumentos das tabelas salariais dos trabalhadores

Ouça a peça de Hugo Neutel sobre os resultados do BCP

O BCP quer negociar os aumentos das tabelas salariais com a comissão de trabalhadores. Miguel Maya, presidente do BCP, anunciou a intenção esta tarde, numa altura em que o banco apresentou 300 milhões de euros de lucro.

O BCP vai distribuir 30 milhões de euros pelos acionistas e informou que quer sentar-se à mesa com a comissão de trabalhadores para negociar as tabelas salariais, garantindo no entanto que o objetivo não é poupar dinheiro.

"Eu não quero mandar abaixo o acordo de empresa, não há uma revolução no acordo empresa. Os aumentos da tabela são negociados com os sindicatos e são vertidos, o que tiver de ser vertido, no acordo de empresa", assegurou Miguel Maya na apresentação do melhor resultado do banco desde 2010.

O Millennium ganhou clientes, são agora quase cinco milhões. Em comissões encaixou 475 milhões de euros em Portugal, mais 4% do que no ano passado, as imparidades, registos contabilísticos de perdas por créditos potencialmente irrecuperáveis, caíram 35% e a exposição a ativos de risco reduziu oito mil milhões de euros.

O BCP conta ainda com um aumento do crédito concedido, mas o líder da instituição financeira sublinha que a subida aconteceu sobretudo no setor empresarial. "45% do crescimento do crédito foi do crescimento do crédito a empresas e gostava de deixar isso perfeitamente claro", revela, acrescentando que "o consumo e outros fins apenas significaram 13% desse resultado".

Na conferência de imprensa de apresentação de resultados Maya aproveitou ainda par reiterar uma crítica antiga do banco que não concorda com o modelo do fundo de resolução, em que Portugal foi cobaia na Europa para lidar com a queda do BES e que exige contribuições a todo o sistema financeiro.

Na opinião do responsável trata-se de um "peso enorme sobre o BCP e é um modelo que não consideramos adequado". Assim, há "esperança" de se "chegar a um acordo para melhorar o modelo" para que seja mais equitativo e equilibrado.

A operação internacional também contribuiu para os lucros do BCP, já que a operação na Polónia teve o melhor resultado de sempre.