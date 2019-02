BE defende avaliação dos "vistos gold"

O Bloco de Esquerda (BE) defende que os "vistos gold" devem ser devidamente avaliados.

A posição do Bloco surge depois de o Parlamento europeu ter proposto a abolição dos "vistos gold".

Em Bruxelas, a comissão especial do Parlamento Europeu sobre os crimes financeiros e evasão fiscal aprovou um relatório em que recomenda acabar com estes vistos por considerar que os riscos são superiores aos eventuais benefícios económicos.



José Manuel Pureza, deputado do BE, pede atenção a este documento e garante que o BE vai continuar a insistir neste tema. O deputado afirma que "continua a faltar transparência".

Bloco de Esquerda afirma que existe "falta de transparência" no tema dos "vistos gold"



No relatório, a Comissão Especial apela aos Estados-membros para que revoguem de forma progressiva todos os regimes de obtenção cidadania e de residência através do investimento.

