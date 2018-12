BE quer que a entrega da casa ao banco passe a liquidar o empréstimo

O Bloco de Esquerda (BE) avançou com uma proposta de Lei de Bases da Habitação que determina a extinção obrigatória do empréstimo quando um imóvel seja entregue ao banco.

Atualmente, quando alguém entrega a casa ao banco por incumprimento do crédito à habitação, a dívida só fica extinta se o valor do imóvel for igual ou superior ao valor total em dívida à instituição financeira.

Mas, como os bancos estão a exigir uma reavaliação para determinar o valor de mercado atualizado do imóvel, há devedores a ficar sem a casa e a pagar ainda o que sobra da dívida.

O Bloco de Esquerda propõe agora que a entrega de uma casa ao banco passe a liquidar automaticamente o empréstimo bancário. A informação é avançada pelo Diário de Notícias , que adianta que a medida faz parte da proposta de Lei de Bases da Habitação que o partido entregou na Assembleia da República.

A jornalista Sara de Melo Rocha explica a proposta do BE para a Lei de Bases da Habitação

O documento prevê também que o Estado passe a requisitar habitações devolutas, abandonadas, ou em ruínas ao proprietário provado, podendo mesmo avançar com "penalizações" e "regimes fiscais diferenciados".

A Lei de Bases proposta pelo Bloco de Esquerda pretende também acabar os 'vistos gold' e criar um serviço nacional de habitação - algo parecido com o Serviço Nacional de Saúde, em que o Estado garante o acesso à habitação a todos os cidadãos, dotando o parque habitacional público dos recursos necessários.

Além da proposta do BE, juntam-se outras duas do PCP e do PS (os socialistas querem também uma requisição forçada de casas vazias para habitação e impedir a situação de penhora de uma casa de morada de família para satisfação de créditos fiscais ou contributivos).

As propostas dos três partidos vão a debate e a votos já na primeira semana de janeiro.