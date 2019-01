Caixa Geral de Aposentações cria simulador personalizado

A primeira fase do simulador de pensões da CGA pode ser consultada pelos subscritores ativos e inscritos na CGA até agosto de 1993 mas que não estejam abrangidos por regime especial (forças armadas e policias).

De acordo com o Diretor Central da CGA, Vasco Costa, a segunda fase do simulador avança, "em principio, no início do segundo semestre deste ano (2019) vamos alargar o simulador aos antigos subscritores, portanto, a funcionários que no passado estiveram inscritos na CGA e que por terem cessado a título definitivo o exercício de funções na administração pública deixaram de ter uma inscrição ativa".

O jornalista José Milheiro explica as principais funcionalidades deste simulador.

Numa terceira fase "vamos alargar o simulador a subscritores com regimes especiais de pensões como militares, policias e equiparados e numa última fase abranger a parte do universo de subscritores da CGA que têm as mesmas regras de cálculo da pensão do que as aplicadas aos beneficiários da Segurança Social. Ou seja, os inscritos na CGA a partir de 1 de setembro de 1993" até dezembro de 2005, explica Vasco Costa.

"Estas diferentes regras justificam que avancemos por etapas porque nos parece que os subscritores mais interessados no imediato em usar o simulador serão que estarão à partida mais próximo de atingirem as condições de aposentação", sublinha.

Assim, o simulador está preparado para aplicar as regras de cálculo das pensões do Estado que passam por distinguir as carreiras até final do ano 2005 e de 2066 até ao presente.

O simulador tem apenas disponível os salários pagos pelo Estado daí que as contribuições para a Segurança Social (SS) não estejam nesta base de dados. Assim, no caso de um subscritor que é ao mesmo tempo beneficiário da SS este simulador da CGA "permite que o utilizador insira manualmente o tempo de serviço com descontos para o regime geral da Segurança Social e introduza também o valor da Pensão que lhe será atribuída pela Centro Nacional de Pensões por esse tempo com descontos para a Segurança Social. O simulador da CGA pergunta nestas circunstancias se o utilizador pretenderá beneficiar do regime da pensão unificada", adianta Vasco Costa.

Por outro lado o simulador vai ter em cada momento as regras que estiverem em vigor e vai estar sempre atualizado com base na última legislação.

Este simulador está alojado no site de acesso autenticado da CGA, intitulado " CGA DIRECTA " o que exige a autenticação prévia, por isso Vasco Costa deixa um alerta para os utilizadores: " Se não está ainda registado, tem que se registar o que pode fazer no próprio site e depois terá de aguardar pela password provisória que irá receber por correio postal na sua morada existente na base de dados da CGA" por isso também importa ter a morada e os dados pessoais atualizados.