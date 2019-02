Estudantes até aos 15 anos não vão pagar transportes em toda a Área Metropolitana do Porto

A Câmara do Porto vai garantir passes gratuitos para residentes estudantes na cidade até aos 15 anos, complementando a medida do Governo que prevê a gratuitidade do título de transporte até aos 12 anos, anunciou esta sexta-feira a autarquia.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, na reunião do Conselho Metropolitano do Porto, na Póvoa de Varzim, onde explicou que esta medida estava já a ser estudada há algum tempo.

"A Câmara vai implementar um sistema que permitirá aos seus residentes/estudantes até aos 15 anos não pagar qualquer valor quando se deslocarem em transporte público na cidade. Esta medida que será implementada no Porto junta-se à gratuitidade que deverá ser aplicada até aos 12 [anos] em toda a rede de transportes publico da Área Metropolitana", lê-se num comunicado entregue durante a reunião daquele órgão.

De acordo com o município, tendo como expectável o impacto positivo da gratuitidade até aos 12 anos, a autarquia entendeu "ir mais longe, assumindo o alargamento da gratuitidade das deslocações dentro da cidade para todos os seus residentes entre os 13 e os 15 anos a frequentar estabelecimentos de ensino no concelho".

A partir de 1 de abril passam a existir apenas dois tipos de passe nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, podendo os seus utilizadores alternar entre vários tipos de transporte - autocarro, comboio, barco e metro - quer de operadores públicos, quer de privados.

Quem utilizar apenas os transportes dentro da cidade pagará 30 euros e quem vier de fora, dentro de cada uma das áreas metropolitanas, terá um encargo de 40 euros.

Está ainda previsto que cada família gaste, no máximo, 80 euros em transportes públicos, somando os preços dos vários passes de cada elemento da família.

Em paralelo, vão manter-se os passes sociais com descontos entre 25% e 60% para estudantes, reformados e carenciados.

