Carlsberg já detém 60% da Super Bock

O grupo Carlsberg comprou 28,5% da Viacer, 'holding' que detém 56% do grupo Super Bock, por um montante não divulgado, passando a deter diretamente e indiretamente 60% da marca portuguesa, anunciou a Carlsberg.

Num comunicado divulgado no seu 'site', a Carlsberg refere que comprou "28,5% das ações da Viacer", que controla a Super Bock Group.

A Carlsberg já detinha 44% do Super Bock Group.

"A Viacer continua a ser controlada pelo nosso parceiro", refere a Calsberg, acrescentando que, com esta operação, a participação direta e indireta do grupo Carlsberg na Super Bock Group "é de 60%".

O grupo Super Bock "é o líder de mercado em Portugal, com 47% de quota de mercado, com um portefólio forte, incluindo marcas como Super Bock, Carlsberg e Somersby", adianta.

"Estamos satisfeitos por termos aumentado a nossa participação indireta na Super Bock Group. É um negócio muito forte, com uma posição de liderança no mercado em Portugal, oferecendo oportunidades atraentes a longo prazo", refere o presidente executivo do grupo Carlsberg, Cees't Hart, citado no comunicado.

A estrutura acionista da Super Bock é dividida entre Viacer, com 56%, e a Carlsberg, com 44%.

De acordo com a informação no 'site' da empresa portuguesa, a 'holding' Viacer, antes desta operação, era detida em 71,5% pela Violas e em 28,5% pela Arsopi.