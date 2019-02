Carro do Ano 2019: votação encerrada. Eis os finalistas

O processo de eleição do Carro do Ano/Troféu Essilor Volante de Cristal 2019 chegou ao fim com a realização da derradeira sessão de votação.

O anúncio do sucessor do Seat Ibiza está marcado para o próximo dia 27 de fevereiro, em Lisboa.

Os elementos do júri do mais antigo e prestigiado prémio atribuído a um produto automóvel no nosso país. - 19 jornalistas em representação de vários órgãos nacionais de comunicação social - procederam à votação decisiva, após a seleção dos sete finalistas, apurados entre os 23 modelos a concurso:

Finalistas (por ordem alfabética)

Audi A1

DS7 Crossback

Hyundai Kauai elétrico

Kia Ceed

Opel Grandland X

Peugeot 508

Volvo V60

Do boletim de voto constam 32 itens, distribuídos por 10 grandes áreas de avaliação dos produtos a concurso: estética; construção/conceção; posto de condução; conforto estático; conforto dinâmico; comportamento e segurança; ecologia/ambiente; performances; consumo e preço.

O modelo premiado será distinguido com o título de Carro do Ano/Troféu Essilor Volante de Cristal 2019.

Em paralelo e na sequência de uma votação distinta e direta, uma vez que não existem valores percentuais, será galardoado o melhor produto automóvel em segmentos distintos do mercado nacional divididos em seis classes: Citadino, Familiar, Executivo, Grandes SUV, SUV"S Compactos e Ecológico.

Referência para o prémio Ecológico do Ano, reservada a veículos com motores elétricos ou híbridos, neste caso, combinando motor elétrico e motor térmico.

A eficiência energética, os consumos, as emissões e a autonomia homologados pela marca foram os parâmetros objeto de votação.

Prémio Tecnologia e Inovação e voto do público

Nesta edição, a organização voltou a selecionar para votação dos jurados, na sessão final, os dispositivos mais inovadores e tecnologicamente avançados, que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor.

Entretanto, os visitantes da exposição do Carro do Ano, que decorreu no final do mês de janeiro, no Campo Pequeno, em Lisboa, votaram no seu automóvel preferido.

O automóvel mais votado pelo público através da plataforma digital contribuiu para o apuramento dos sete finalistas. Uma novidade na edição deste ano.