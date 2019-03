Cascais, um "laboratório de mobilidade"

Cascais recebe no final de outubro a iniciativa do Global Media Group, Portugal Mobi Summit 2019.

Não foi por acaso que Cascais aceitou receber a Portugal Mobi Summit até 2021. O presidente da autarquia, Carlos Carreiras, apresenta o concelho como "um território laboratorial".

Carlos Carreiras assume-se mesmo como tendo sido o inspirador do novo passe único metropolitano que arranca no dia 1 de abril.

"O trabalho que fomos fazendo de interligação com os parceiros e operadores a nível da mobilidade em que começámos a demonstrar que era possível", sublinha o autarca.

Quando foi lançada a ideia, "como sempre em Portugal, houve dúvidas em acreditar mas foi possível desenvolver" este passe.

"Nós em Cascais já tínhamos uma vantagem porque já vínhamos com estas medidas e com os modelos económicos de suporte desta medida. Agora é com agrado que vemos que foi possível implementá-la a nível do país, em especial na Áreas Metropolitanas que são aquelas que maior dificuldade hoje têm de mobilidade", defende Carlos Carreiras

Com o novo passe melhora o acesso para todos aos transporte público, o que para o Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, é prioritário.

"Porque a mobilidade é um instrumento de coesão social e é um instrumento de coesão territorial. Mais acesso à mobilidade significa que mais pessoas acedem a mais oportunidades e as oportunidades não são ubíquas e portanto, quando eu tenho um conjunto de destinos que estão devidamente identificados no território e tendo população que ocupa praticamente todo o território eu obtenho um sistema de mobilidade eficaz ou corro o risco de estar a romper com lógicas de coesão e quando se rompe com lógicas de coesão a uma coisa que é certa: aqueles que podem resolverão sempre o seu problema e aqueles que menos podem são os que ficam sempre para trás", defende José Mendes

A Portugal Mobi Summit vai debater estas questões bem como a mobilidade elétrica onde a EDP Comercial tem feito alguns investimentos na rede pública de carregamentos.

"Desde 2017 já foram abastecidos mais de 600 megawatts de energia e feitos mais de 50 mil carregamentos", destaca a presidente da EDP Comercial, Vera Pinto Pereira.

"Dentro da EDP assumimos este compromisso de tornarmos a nossa frota de ligeiros 100% elétrica até 2030, compromisso esse que permitiu que a EDP se aliasse, ainda esta semana, a gigantes mundiais que estão a liderar esta transição" através do programa global EV100, uma iniciativa do The Climate Group que une os esforços das grandes empresas a nível global que investem na transição para a mobilidade elétrica.

O Global Media Group e a EDP em parceria com a Via Verde, a Fidelidade e o CEiiA organizam a Portugal Mobi Summit que decorre no campus da Nova SBE, em Carcavelos nos dias 24 a 27 de outubro de 2019.

Até lá os conteúdos sobre mobilidade podem ser acompanhados no site www.portugalms.com