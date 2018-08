Centenas de produtores de leite em protesto contra Lactogal

Centenas de produtores vindos do norte do país, com cartazes na mão onde se lê frases como "Insucesso da Lactogal abre portas ao lei estrangeiro", manifestaram-se à porta da sede da empresa no Porto.

Jorge Oliveira, presidente da Associação de Produtores de Leite, afirma que chegou a hora de dizer basta. "É uma revolta muito grande dos produtores, não é admissível. Esta administração perdeu a credibilidade, não tem estratégia para escoar o produto e cada ano que passa tem mais dificuldade e não aproveita o mercado", alega.

José Ferreira, de Vila do Conde, lamenta que os produtores tenham sido esquecidos: "Portugal continua a importar cerca de 500 milhões de euros ano em produtos lácteos. Enquanto o país importa, os administradores da Lactogal impõe redução, ou seja, pagam para os produtores irem embora".

Para Mariza Costa, produtora, o corte de um cêntimo no valor que a Lactogal paga por litro de leite, é revelador da falta de estratégia da empresa. "Um cêntimo numa exploração que produza 800 mil litros de leite anualmente, representa 8 mil euros; numa produção de 750 litros mensal significa 750 euros e isto torna a situação das explorações muito difícil", explica.

Os produtores de leite prometem continuar a lutar e avançar com novas formas de luta até que consigam o que dizem ser o preço justo pelo trabalho que cumprem diariamente.

Lactogal garante não compreender protesto

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Lactogal (empresa de lacticínios constituída pela Agros, a Lacticoop e a Proleite/Mimosa) reage ao protesto dos produtores de leite, que considerar ser "estranho", "já que o grande desafio do setor é competir com produtos provenientes de outras origens e com práticas de dumping".

"Somos os primeiros a entender as justas preocupações de todos os produtores pelas incertezas que sabemos existirem", começa por defender a empresa, acrescentando de seguida que "a Lactogal tem sido e será a peça chave da sustentabilidade da produção nacional, assegurando o escoamento integral de todos os excedentes estruturais, mesmo quando o mercado não os absorve".

"Os protestos a que hoje assistimos são convocados por uma associação (APROLEP) que não teve e não tem qualquer relação, nem jurídica, nem comercial nem funcional com a Lactogal", refere.

"Desconhecemos as motivações para esta manifestação na medida em que, mesmo sem a existência de quotas de produção desde 2015, a Lactogal continua a receber e a pagar mais pela matéria-prima que compra", alega a empresa que afirma, ainda este ano ter continuado a pagar mais de 2,5 cêntimos por litro e só agora, a partir de agosto, reduzir 1 cêntimo ao preço de cada litropago às cooperativas".

A Lactogal sublinha ainda que a desvalorização do pagamento do leite, com base neste valor, não é certa - sendo que a decisão cabe "única e exclusivamente" às cooperativas.