CGD vende créditos sobre Grupo Vale do Lobo por 223 milhões de euros

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vendeu os seus créditos sobre o Grupo Vale do Lobo por 222,9 milhões de euros ao fundo de investimento da ECS Capital, confirmou fonte oficial da instituição financeira à Lusa.

"A CGD confirma que efetuou, no dia 22 de dezembro, a alienação dos seus créditos sobre o Grupo Vale do Lobo pelo valor de 222,9 milhões de euros", esclareceu.

Conforme indica a mesma fonte oficial, o comprador foi "um fundo de investimento da ECS Capital vocacionado para intervir em projetos no setor imobiliário e turístico".

A Caixa Geral de Depósitos pretende ainda que o ativo seja "recuperado e rentabilizado".

Contudo, a transação "está sujeita à aprovação das autoridades competentes".

A CGD entrou no grupo Vale do Lobo em 2006, como acionista e financiadora, tendo concedido um crédito de mais de 200 milhões de euros.

Em 22 de março, o antigo administrador do banco público, Armando Vara considerou que a recuperação do setor imobiliário iria permitir ao banco recuperar a totalidade do dinheiro que emprestou ao empreendimento turístico no Algarve.

"Estou seguro que a CGD não perderá dinheiro com aquele ativo. Os ativos imobiliários, tal como desvalorizaram, agora estão a valorizar. O 'resort' teve condições para pagar 100 milhões de euros enquanto as condições eram muito difíceis", assinalou, na altura, Armando Vara.

"Vai ser vendido no mínimo pelo valor que a CGD lá colocou, mas atrevo-me a pensar que vai ser vendido acima desse valor", lançou o responsável durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito ao banco estatal.