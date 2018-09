CGTP quer aumento de "todos os salários" e luta contra "maioria absoluta"

Salário mínimo aumentado para 650 euros, logo no início do ano e aumentos para "todas as outras grelhas salariais", a CGTP exige ao Governo do PS que "dê um salto qualitativo" e mostre que "não quer uma união de facto com a direita".

Para o Governo, Arménio Carlos, dirigente da CGTP, tem um recado claro.

"Se, porventura, o Governo do PS está a pensar que é pela via da desvalorização do trabalho que pode recolher votos à direita e no centro direita, para atingir uma maioria absoluta, então a CGTP assume o compromisso de que tudo faremos para que não seja dada maioria absoluta a nenhum dos partidos".

O dirigente da CGTP assume que a organização sindical fará tudo contra a maioria absoluta.

Em conferência de imprensa, Arménio Carlos rejeitou o argumento do Governo de que "não há dinheiro" para simultaneamente, reforçar a Administração Pública, aumentar salários e manter os serviços públicos.

"Não é verdade", recusa o líder da CGTP, contrapondo a necessidade de renegociar a dívida e as parcerias público-privadas, como alguns dos meios de arranjar verbas.

Para a CGTP a " proposta de GOP's está longe de corresponder aquilo que o país exige".

"Trata-se de um documento de continuidade com uma estratégia que não resolve os problemas fundamentais do país". A CGTP considera, por exemplo, que o "documento não é claro sobre o esforço de investimento a fazer em 2019".