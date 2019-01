China Three Gorges terá perdido interesse na OPA sobre a EDP

A empresa chinesa Three Gorges suspendeu, há um mês, as conversações com as entidades europeias a propósito da oferta publica de aquisição sobre a EDP.

À agência Reuters, três fontes ligadas ao processo asseguram que os chineses perderam o interesse na elétrica nacional devido a mudanças na liderança na própria empresa chinesa, à subida do preço das tarifas da eletricidade e ainda devido às exigências da regulação europeia em relação ao investimento estrangeiro.

As mesmas fontes adiantam ainda que a empresa chinesa não entregou toda a documentação da OPA às autoridades europeias e norte-americanas.

A China Three Gorges lançou uma OPA sobre a EDP há oito meses. Nesta altura detém 23% do capital da eletrica.