Claranet vai criar meia centena de postos de trabalho em Portugal e Brasil

Depois de adquirir cinco empresas nos últimos três anos em Portugal e de criar um novo centro de excelência no Parque das Nações, em Lisboa, o objetivo da Claranet agora é continuar a investir em data centers. A empresa definiu, num prazo de dois anos, contratar mais meia centena de colaboradores.

O presidente executivo da empresa em Portugal e responsável pela unidade de negócio do Brasil, confirmou à TSF este programa de recrutamento, dizendo que é aberto a todo o tipo de perfis técnicos, vindos de universidades e recém-licenciados, ou não.

António Ferreira até acredita que a maioria dos candidatos não venha de áreas da engenharia e computação, porque "há muitos técnicos, alguns autodidatas, outros com formação nas áreas da informática, eletrotécnica, etc. mas que têm experiência em administração de sistemas, ou de redes, que podem querer dar um novo rumo à sua carreira e sobretudo, tentar encontrar os chamados empregos do futuro".

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

A Claranet, com sede em Inglaterra, marca presença em oito países e agora também tem planos para o Brasil, o primeiro destino fora da Europa em que fez uma aquisição há precisamente um ano.

No território brasileiro, a empresa que comprou é ainda o maior parceiro de cloud da AWS (Amazon Web Services), está instalada em São Paulo e é um mercado que tem boa parte dos mais de 100 técnicos certificados em tecnologias de cloud que o grupo Claranet detém. "Havendo mão-de-obra altamente qualificada, num país que tem um mercado 25 vezes maior do que o português, faz sentido ter um centro de excelência cloud".

António Ferreira justifica que o "Brasil tem um potencial brutal, até em termos de legislação de localização dos dados, uma vez que o país tem uma particularidade: tanto a Google, como, a Amazon, ou a Microsoft, têm os seus DataCenters da América Latina em São Paulo, o que facilita a atividade para as empresas brasileiras que são obrigadas a ter os seus dados em território nacional, porque podem fazê-lo na cloud pública.

O gestor conclui que, no futuro, o Brasil será um pólo para investimento e desenvolvimento na América Latina e é por isso que a empresa decidiu também entrar nesse mercado.

Em 2017, após processo de aquisição com a ITEN Solutions, a Claranet fechou o ano com um volume consolidado na ordem dos 100 milhões de euros.