CP promete "melhorar drasticamente" o serviço em várias linhas

"Vamos melhorar drasticamente a oferta, a regularidade e a pontualidade" nas linhas que têm problemas, promete o presidente da CP, Carlos Gomes Nogueira, que está a ser ouvido na comissão parlamentar de Economia. As melhorias vão ser sentidas "em outubro e novembro do corrente ano", garante.

O presidente da transportadora refere-se à eletrificação que está em curso na linha do Minho; à eletrificação do troço entre Caíde e Marco de Canaveses agendado para o primeiro trimestre do próximo ano; ao fim do turismo ferroviário no Douro, que é sazonal; e ao aluguer de 4 comboios diesel à Renfe - Rede Nacional de Ferrovias Espanhola.

Comboios novos só a partir de 2023

"O primeiro comboio poderá ser entregue em 2023, é assim que este mercado funciona, é um processo de produção para encomenda", anunciou Carlos Gomes Nogueira, presidente da CP, na comissão parlamentar de Economia.

O Governo já tinha anunciado em julho o lançamento de um concurso internacional para a compra de novos comboios, mas ainda não se sabia quando seriam entregues.

Estão em causa 22 unidades - 12 híbridas (elétrico e diesel) e 10 elétricas -, tendo a CP já sondado os 5 fabricantes europeus (um alemão, um francês, um suíço e dois espanhóis). No total, o custo dos novos comboios ascende aos 170 milhões, segundo Carlos Gomes Nogueira.

Até 2023, a transportadora dependerá do aluguer de material circulante, tendo já acertado com a Renfe a vinda de mais cinco comboios para 2019.

A audição ao presidente da CP foi requerida pelo grupo parlamentar do PSD, para perceber as razões da degradação dos comboios e do serviço prestado. A transportadora, que se encontra numa situação financeira delicada, tem sido alvo de várias queixas relativas a supressões de comboios, atrasos e avarias.

O presidente da transportadora diz que o estado a que se chegou é fruto de aposta sucessiva no transporte rodoviário em detrimento da ferrovia e sublinha que o problema não se corrige de um dia para o outro.

A partir do próximo ano, a 1 de janeiro, entra em vigor a liberalização da operação ferroviária de passageiros, deixando a CP em concorrência com operadores privados.