Operações reforçadas na Galp para acelerar o regresso à normalidade nos postos

A Galp indiciou esta quinta-feira que está a reforçar as operações para assegurar o reabastecimento dos seus postos de combustíveis de forma a voltar à normalidade o mais breve possível, após a greve dos motoristas de matérias perigosas entretanto desconvocada.

PUB

"Na sequência do acordo para o levantamento da greve do SNMMP [Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas], a Galp está a reforçar as suas operações no sentido de assegurar o reabastecimento dos seus postos e regressar à normalidade com a maior brevidade possível", disse fonte da empresa à Lusa.

A greve dos motoristas de matérias perigosas terminou na manhã desta quinta-feira, depois de o sindicato e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) terem chegado a acordo.

Em conferência de imprensa, às 8h, o ministro das Infraestruturas destacou a garantia de "paz social" acordada entre os motoristas de matérias perigosas para o processo negocial e referiu uma "normalização gradual" do abastecimento de combustíveis no país, apontando que a primeira reunião negocial decorrerá no dia 29.

No acordo assinado, a ANTRAM e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas comprometem-se a concluir até dia 31 de dezembro um processo de negociação coletiva.

A greve nacional dos motoristas de matérias perigosas teve início às 00:00 de segunda-feira e provocou uma 'corrida' aos postos de abastecimento de combustíveis na terça-feira.

SAIBA TUDO SOBRE A CRISE DOS COMBUSTÍVEIS