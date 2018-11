Contas públicas com excedente de 259 milhões até outubro

O saldo explica-se com um crescimento da receita (5,4%) superior ao aumento da despesa (2,1%).

Este resultado é em contabilidade pública (ótica de caixa) e não inclui a despesa de 792 milhões com a injeção de capital do Novo Banco e o empréstimo de 121 milhões ao fundo de recuperação de créditos dos lesados do BES.

O gabinete de Mário Centeno realça que a evolução da "despesa beneficia do fim do pagamento dos duodécimos do Subsídio de Natal nos salários e pensões, que são pagos em novembro e dezembro no valor de 2.980 milhões de euros".

O saldo primário foi excedentário em 8.038 milhões de euros, mais 2.249,8 milhões de euros do que em outubro de 2017.

Receita fiscal cresce 5%

O aumento da receita (3 511 milhões de euros face ao período homólogo) reflete a evolução positiva da receita fiscal e contributiva (2 746,4 milhões de euros).

Do lado da receita fiscal, o encaixe do Estado "cresceu 5%, com o aumento da receita líquida do IVA (4,8%), do IRC (11,1%) e do IRS (4,4%)". Os reembolsos fiscais cresceram 2,1%.

As contribuições para a Segurança Social registaram um crescimento de 7%.

Despesa cresce 2,1%

A despesa das AP cresceu 2,1% (mais 1.439 milhões de euros), explicada em grande parte, na ótica do ministério das Finanças, "pelo forte aumento da despesa de 4,6% do Serviço Nacional de Saúde (SNS)". O governo sublinha que este aumento "atinge máximos anteriores ao período do Programa de Ajustamento".

Registou-se também um "crescimento significativo da despesa (que não em pessoal) nas empresas de transporte público, como a Comboios de Portugal (+15,3%) e a Infraestruturas de Portugal (+6,8%), e ainda na Cultura (8,4%) e nas forças de segurança, nomeadamente na Polícia Judiciária (40,9%) e GNR (30,3%)".

O governo tem uma meta para o défice de 0,7% do PIB em contabilidade nacional em 2018.