A "falta de preparação" é um dos principais fatores que levaram ao estado de convulsão em que o Serviço Nacional de Saúde se encontra. A explicação é dada por Pedro Pita Barros, investigador e especialista na área da Saúde.

Em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, Pita Barros diz entender que "parte desta convulsão tem uma força motriz muito clara, que são as ordens profissionais, os sindicatos,... e que está ainda associada ao momento de saída da troika, com a reposição de salários, de horas de trabalho, etc., e foi-se criando uma onda de reivindicações."

Neste sentido, seria "relativamente claro em 2014, quando se fechou o programa de assistência, que a reposição do que tinha sido cortado ia criar estas fricções."Tendo em conta este cenário e num exercício que deveria ter sido sobretudo de acautelamento, o Governo deveria ter decidido "em que ritmo e com que grupos se avançaria primeiro, qual era o plano. E esse plano nunca foi muito claro", esclarece o investigador, relembrando que o problema já terá começado no Governo PSD/CDS e que foi transportado para o da atual solução política.

O problema terá portanto tido origem - e Pedro Pita Barros repete a ideia - na falta de preparação e não nos cortes feitos à época. "A partir do momento em que se diz que terminou o programa e os cortes, que eram temporários, vão deixar de existir, é preciso ter uma ideia de prazos, de prioridades", explica na entrevista.

A falta de esclarecimentos em relação à forma e aos timings de negociação com cada uma das classes profissionais criou uma assunção: "se uns estão a ter reposições, a forma de os outros também terem é contestarem, porque não está calendarizado como vai ser", algo que desaguou no estado atual do SNS.

