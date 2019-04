Costa anuncia 800 milhões para transportes na Área Metropolitana do Porto

O primeiro-ministro anunciou, esta sexta-feira, um "investimento superior a 800 milhões de euros" para desenvolver "a rede de transportes" da Área Metropolitana do Porto (AMP), sendo 600 milhões para nova expansão do metro e 200 para "redes de metrobus".

Na apresentação da expansão do Metro do Porto, de 307 milhões de euros até 2022, António Costa vincou estar em causa "um caminho que não pode parar", pelo que "o programa nacional de infraestruturas", elaborado pelo Governo e "em debate na Assembleia da República", prevê, para um "próximo ciclo de programação", um "investimento superior a 800 milhões de euros para desenvolvimento na rede transportes da AMP".

"Essa verba já não será gerida pelo Governo mas integralmente pela AMP, que devidamente afetará a sua estratégia de desenvolvimento do território", afirmou o primeiro-ministro, explicando estarem em causa 600 milhões de euros para uma nova expansão do metro do Porto e 200 milhões para "redes de metrobus".