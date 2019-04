Um corte drástico. Crescimento do comércio mundial recua para 2,6%

A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou, esta terça-feira, que prevê que o volume do comércio mundial cresça em termos homólogos 2,6% em 2019, menos quatro décimas que em 2018.

Segundo as previsões hoje divulgadas, apesar de um "alívio das tensões comerciais", as trocas poderão voltar a crescer e aumentar 3% em 2020.

O conflito tarifário entre as maiores economias mundiais, China e Estados Unidos, e as dúvidas na Europa devido ao Brexit são fatores que justificam este recuo no comércio internacional, sublinhou o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo.

"O comércio não pode desempenhar plenamente a sua função de impulsionador do crescimento" devido a estas tensões, adiantou o responsável da OMC, que prevê um aumento de 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial tanto em 2019 como em 2020, contra 2,9% registado em 2018.