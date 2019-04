Bombeiros, militares ou civis. Governo convoca trabalhadores com carta de pesados

Na sequência da declaração da "situação de alerta" por parte do ministério da Administração Interna (MAI) e o ministério do Ambiente e da Transição Energética, o Governo convocou os trabalhadores "dos setores público e privado" que estejam "habilitados com carta de condução de veículos pesados" e ADR (certificação para o transporte de matérias perigosas), designadamente os trabalhadores que desempenhem também as funções de bombeiro voluntário. Os "agentes de proteção civil habilitados à condução de veículos pesados" com certificação ADR foram também mobilizados.

O reconhecimento da "crise energética" levou ainda o Executivo a estabelecer a obrigatoriedade da participação das empresas e dos trabalhadores dos setores público e privado"habilitados a apoiar as operações de abastecimento". A situação que se agravou nas últimas horas levou a que o Governo sentisse a necessidade de exigir níveis mínimos de combustíveis nos postos de abastecimento, para garantir os serviços essenciais, como as forças e serviços de segurança, as emergências médicas, a proteção e o socorro.

O MAI acionou as estruturas de coordenação institucional, a Autoridade Nacional de Emergência e a Proteção Civil, para fazer cumprir as medidas previstas em despacho .

As escoltas da Polícia de Segurança Pública foram aumentadas, para garantir a segurança das pessoas e dos bens, e realizaram-se em 67 veículos de transporte de matérias perigosas no Porto, em Lisboa, Santarém, Setúbal e Faro.

O Governo informou ainda, no comunicado, que, durante a noite de quarta-feira, foi possível assegurar "48 abastecimentos para os Aeroportos de Lisboa e Faro e para as Unidades de Abastecimento de Gás dos Hospitais de Portimão e Olhão, bem como para o concelho de Alpiarça, em veículos de transporte de mercadorias perigosas conduzidos por elementos da GNR e da PSP".

