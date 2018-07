Défice recua 406 milhões de euros até junho

De acordo com a análise do Ministério das Finanças à síntese de execução orçamental o défice melhora 406 milhões de euros no primeiro semestre de 2018.

O défice global acumulado dos primeiros seis meses do ano foi de 2616 milhões Euros.

Quanto aos impostos, o Ministério das Finanças destaca um crescimento de 2,5%, em comparação com o ano passado. O maior crescimento está nos impostos indiretos. Só o IVA teve uma subida da receita liquida de 4,4%.

Por outro lado, as contribuições para a Segurança Social encaixam mais 6,8%. De acordo com o governo, este desempenho "beneficiou do comportamento do mercado de trabalho".