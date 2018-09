Défice de 3% em 2017 com recapitalização da CGD

O défice de 2017 foi confirmado em menos de 1% mas sem o efeito da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.



De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto nacional de Estatística (INE) na notificação à União Europeia no quadro dos Procedimentos por Défices Excessivos, o INE mostra que o défice do ano passado foi de 0,9% do PIB.

A este valor tem que ser somado o impacto dos quase 4 mil milhões de euros na recapitalização da Caixa Geral de Depósito, um cheque 'gordo' que faz disparar o défice orçamental em dois pontos percentuais, passando a ser reportado à União Europeia para um défice de 3% do PIB.



Entretanto, os dados provisórios para este ano situam o défice no primeiro semestre de 2018 em 1,9% do PIB, um valor acima da meta do Governo que é de 0,7%.