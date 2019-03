Défice? "Eu também acertaria, é só uma questão de rebentar com tudo à minha volta"

Manuela Ferreira Leite recusa-se felicitar o Governo pelos resultados do défice por acreditar que os números estão a prejudicar o país noutro setores e por não ter uma estratégia de futuro.

PUB

"É só fazer as contas", atira no programa Pares da República. A antiga ministra das Finanças não tem dúvidas que "com este ritmo" será possível liquidar dívida ou trazê-la para os níveis mais baixos daqui a 40 anos, mas acredita que esse não é o caminho a seguir.

"Eu também acertaria, é só uma questão de rebentar com tudo à minha volta." Ouça as declarações de Ferreira Leite

"Conseguimos acertar num número e deixámos uma data de coisas destruídas e nenhum caminho construído, nem nenhuma perspetiva construída a não ser vir o ministro das Finanças todos os trimestres dizer que acertou e que ainda vem para mais baixo", critica a antiga governante.

E, desta forma, a social-democrata deixa claro: "Eu também acertaria, é só uma questão de rebentar com tudo o que está à minha volta."

Ferreira Leite revela que, seguindo a fórmula do Governo, "é fácil reduzir despesa". Porém, diz, o que desejava era "que os nossos impostos que são elevadíssimos tivessem como consequência uma melhoria na prestação de serviços que são pagas pelos impostos e um caminho que visionássemos como aquele que era possível para o crescimento económico do país".

"Não felicito porque qualquer contabilista faz esse cálculo", frisou.

A antiga ministra ressalva que não vê "nem uma coisa, nem outra", reforçando que tem havido um nível de impostos elevado, mas um aumento dos cortes das despesas. "Evidentemente vamos ver o 0,5%, vamos ver o 0,0%, vamos ver o '+' qualquer coisa e o país a degradar-se", defende.

"Se o objetivo é simplesmente o número, não tenho dúvidas nenhumas, também não tenho é de felicitar e não felicito porque acho que qualquer contabilista faz esse cálculo", afirmou Manuela Ferreira Leite.