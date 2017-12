Défice melhora mais de 2.300 milhões de euros

O défice melhorou 2.326 milhões de euros até novembro.

A síntese de execução orçamental publicada pela Direção-Geral do Orçamento mostra que as contas públicas tinham no final do mês passado um saldo negativo de 2.084 milhões de euros, que compara com um valor superior a quatro mil milhões no mesmo período de 2016.

Os números resultam de um crescimento da receita de 4,3%, que contrasta com um aumento da despesa de 0,8%.

A receita fiscal do Estado cresceu 5,5% (acima dos 2,9% estimados no Orçamento do Estado), com destaque para o IVA, que rendeu mais 5,6%, e para o IRC, cuja receita aumentou 19,7%.

O IRS rendeu menos 0,8% mas em comunicado o gabinete de Mário Centeno sublinha que as retenções na fonte sobem 4%, beneficiando do aumento do emprego.

As melhorias no mercado laboral também beneficiam a Segurança Social, cujas contribuições cresceram 6,6%

No lado da despesa regista-se um crescimento de 1% dos gastos primários, "ainda sem refletir o pagamento de metade do subsídio de natal mês dos pensionistas da Segurança Social." As despesas com pessoal subiram 2,9%.

O gabinete de Mário Centeno realça uma "forte aposta no Investimento Público e no Serviço Nacional de Saúde", destacando "o acréscimo de 26% no investimento (excluindo PPP) e a aposta continuada no setor da Saúde, com um crescimento da despesa no SNS de 5,3%".

O saldo primário (que não conta com os custos da dívida) é positivo, no valor de 5.800 milhões de euros.

Os pagamentos em atraso do Estado aumentaram 193 milhões de euros, sublinhando o ministério das Finanças que antecipa "uma redução significativa em dezembro em virtude do reforço financeiro efetuado no início deste mês."

O gabinete de Mário Centeno escreve ainda que "o stock da dívida não financeira na Administração Pública - despesa sem o correspondente pagamento, incluindo pagamentos em atraso - mantém a tendência de redução apresentada desde o início do ano, tendo diminuído 260 ME em termos homólogos".