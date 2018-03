É possível derrotar António Costa em 2019?

Não será fácil, mas eu acho que é possível. Acho que o caminho se faz, precisamente, contrastando aquilo que é o caminho político atual, com uma solução alternativa. Uma solução do ponto de vista económico mais ambiciosa. Eu já dei nota que Portugal devia estar numa ambição para ser um campeão do crescimento económico na União Europeia e não estar propriamente nos quatro ou cinco países da União Europeia que menos crescem, em 2018. Uma solução também que fosse clara naquilo que é a distribuição das folgas orçamentais que possamos ter a partir do momento em que atingimos um ponto de défice zero. Eu, claramente, acho que há uma diferença política entre privilegiar uma descida muito agressiva do IRS, e favorecer as pessoas que trabalham em Portugal, que vivem do seu trabalho em Portugal, do que uma política mais de alimentar as corporações de que precisamos para todos os anos aprovarmos orçamentos que sustentem o governo atual.

