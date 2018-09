Desemprego mantém-se em nos 6,8% em agosto. Há 16 anos que taxa não era tão baixa

A taxa de desemprego terá atingido 6,8% no mês passado, o mesmo valor do que em julho, de acordo com a estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística, divulgada esta sexta-feira. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, há uma descida de 2,1 pontos percentuais.

Há 16 anos que a taxa de desemprego não atingia um valor tão baixo como o de julho e agosto.

No total, a população desempregada terá atingido as 352 mil pessoas, um aumento de 0,5% face ao mês anterior, mas uma diminuição de 22% (99 mil) em comparação com agosto de 2017.